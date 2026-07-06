¿El lunes 13 de julio es festivo en Colombia? Últimas noticias sobre la demanda a la Ley y más

El Congreso de la República expidió el pasado 1 de junio de 2026 la ley 2578, la cual establece que el 9 de julio será una celebración de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.

De acuerdo con la normativa, la festividad será en homenaje Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá. Esta ciudad es considerada uno de los principales centros de peregrinación católica del país, especialmente por la devoción a la Virgen del Rosario.

Así, como esta fecha cae un jueves; el festivo se aplazará para este lunes 13 de julio, gracias a la Ley Emiliani. El objetivo de este mecanismo es favorecer los fines de semana largos, incentivar el turismo interno y dinamizar actividades comerciales en diferentes regiones del país.

Sin embargo, hace unas semanas, un ciudadano demandó la norma ante el alto tribunal por presunta inconstitucionalidad de esta. Según el demandante, la ley vulnera varios principios consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991.

Entre ellos se encuentran, principalmente, un incumplimiento a mandato de Estado laico (neutralidad religiosa) y el desarrollo del comercio, pues esta medida representa una carga adicional para las pequeñas y microempresas, en especial para las que tenían jornada laboral normal ese día.

¿Sigue siendo día festivo el 13 de julio?

Sí, la ley se mantiene vigente para celebrar este festivo en el país, pues, aunque existe la demanda, los trámites legislativos no han avanzado y aún no existe un fallo que anule la medida.

Mientras la Corte no emita una sentencia que declare inexequible la disposición, la norma se mantiene en pie. En consecuencia, el lunes 13 de julio sigue siendo un festivo oficial para los trabajadores de los sectores público y privado.

Solo una decisión definitiva del alto tribunal podría eliminar este día del calendario nacional, una medida que tendría efectos hacia el futuro. Eso significa que si bien este festivo se celebrará en 2026, podría no volverse a dar en caso de considerar pertinente las objeciones del demandante.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: