¿Qué pasa si la empresa no acata el nuevo festivo del 13 de julio? Trabajadores pueden hacer esto. Getty Images

El Congreso estableció el nuevo día festivo religioso oficial en Colombia consagrado a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La Ley 2578 de 2026 señala que el 9 de julio emplaza ahora una celebración de alcance nacional y obligatorio cumplimiento.

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En virtud de otra disposición legal, en este caso la Ley Emiliani, al caer este año en un jueves, la festividad se traslada al siguiente lunes, 13 de julio, formando así un nuevo puente festivo en el calendario laboral.

Aunque la ley señala la obligatoriedad de este nuevo feriado tanto para el sector público como el privado, surgieron dudas en los últimos días a raíz de una demanda presentada por un ciudadano a la Corte Constitucional. ¿Qué consecuencias tiene la demanda para el 2026?

¿Se celebrará el festivo del 13 de julio en Colombia?

El ciudadano que presentó la demanda consideró que la norma que crea el festivo de Nuestra Señora de Chinquinuirá vulnera el principio constitucional del Estado laico en Colombia al consagrar una nueva festividad a una celebración religiosa.

Adicionalmente, el demandante señala que el puente festivo adicional representa una carga en materia salarial que podría producir un impacto considerable en las finanzas de las micro y pequeñas empresas. Así lo considera también dicho gremio, según le dijo la presidenta de ACOPI a Caracol Radio.

Sin embargo, pese a que la demanda ya fue radicada ante la Corte Constitucional, la corporación no ha emitido ninguna decisión que implique la suspensión de la norma, por lo que el festivo del 13 de julio seguirá vigente y se hará efectivo en 2026.

¿Cuánto deben pagar en recargos a quienes trabajen el festivo del 13 de julio?

A partir de este primero de julio de 2026 entraron en vigencia los cambios aprobados en la reforma laboral por el congreso, incluyendo el incremento de recargos dominicales y festivos.

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En ese sentido, como indica la legislación, los empleados que deban trabajar durante esta jornada podrán cobrar un recargo del 90 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Si una persona gana un salario mínimo mensual legal vigente de $ 1’750.000, por cada hora trabajada en el día festivo debería recibir $ 6.563 pesos de recargo.

¿Qué hacer si la empresa no acata el nuevo festivo?

El nuevo festivo del 13 de julio es de obligatorio cumplimiento según la ley y sigue vigente pese a la demanda presentada en la Corte Constitucional.

En ese sentido, los empleados cuentan con las mismas herramientas legales que obligan a los empleadores a reconocer o el descanso o los recargos correspondientes.

De acuerdo con la abogada Saida Quintero, consultada por Asuntos Legales, los trabajadores tienen derecho a interponer una queja ante el Ministerio de Trabajo en caso de incumplimiento o presentar una demanda ante la jurisdicción laboral.

Según el jurista Johan Rodríguez, quien habló también con el medio, las empresas se exponen a diversas sanciones: