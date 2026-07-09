Alcalde Galán respondió tras investigación del CNE a su campaña: “Cumplí con topes y límites”

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró, a través de un comunicado, que en todas las campañas que ha hecho, como la del 2023, cumplió con los topes y límites de las donaciones, que se pueden consultar en la página de cuentas claras.

Indicó que está “listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades”.

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