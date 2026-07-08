Plaza Claro se pronuncia tras robos de elementos en su parqueadero
Multiplika es la empresa administradora del Centro Comercial Plaza Claro.
Bogotá D.C
Mientras la Selección Colombia se disputaba el partido de fútbol contra la Selección de Suiza, los visitantes del Centro Comercial Plaza Claro, ubicado en el occidente de Bogotá, fueron víctimas de robo en el parqueadero.
Cuando las personas terminaron de pasar el tiempo en el centro comercial y regresaron a sus vehículos parqueados dentro del centro comercial, se dieron cuenta sus espejos habrían sido robados.
Ante esta situación, Plaza Claro emitió un comunicado en el que confirmó y lamentó los hechos que se presentaron dentro de sus instalaciones.
“Tan pronto se detectó la situación, se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad y atención establecidos”.
De acuerdo con el centro comercial, se pusieron a disposición de las personas afectadas para recibir sus reportes, hacer el reconocimiento económico de los robos, y acompañarlos.
Colaboración con las autoridades
Para seguir en el proceso, Plaza Claro entregó los videos de las cámaras de seguridad y de registro tecnológico a las autoridades competentes para continuar con la investigación y esclarecer los hechos.
Asimismo, junto con la empresa de seguridad se ha reforzado el esquema de seguridad en el área del parqueadero y “robusteciendo las medidas de prevención en beneficio de la seguridad de nuestros visitantes”.
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Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....