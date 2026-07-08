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08 jul 2026 Actualizado 12:19

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“Carlos Lucio habló de casos hipotéticos”: José Manuel Restrepo sobre eventual extradición de Petro

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, aseguró que “hablar de un juicio contra Petro en EE. UU. es especular; hoy el hecho es que no reconoce el resultado electoral”.

“Si existiera un proceso, hay mecanismos legales, pero es hipótesis”: Restrepo sobre juicio a Petro

“Si existiera un proceso, hay mecanismos legales, pero es hipótesis”: Restrepo sobre juicio a Petro

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Alejandra McLeod

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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