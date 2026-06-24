CNE consolidó los votos a nivel nacional: así quedó la votación en el territorio colombiano

Sala de audiencia de Escrutinio Nacional, elecciones presidenciales 2026. (Crédito: Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

El Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizó este miércoles 24 de junio el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial y consolidó el resultado definitivo de las elecciones para el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el acta oficial de escrutinio nacional, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, fue declarado presidente de la República al obtener 12.960.166 votos, superando a Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, quien alcanzó 12.708.312 sufragios.

CNE declaró electo a Abelardo de la Espriella

En la declaratoria de elección, la Comisión Escrutadora Nacional certificó como presidente de la República para el periodo 2026-2030 a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.