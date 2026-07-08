MinComercio de De la Espriella anunció obra turística por $300.000 millones en Barranquilla

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MinComercio de De la Espriella anunció obras turísticas por $300.000 millones en Barranquilla

Mauricio Gómez Amín, designado ministro de Comercio para el gobierno de Abelardo de la Espriella, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló que una de sus primeras medidas para cuando sea ministro en propiedad será el impulsar obras turísticas por más de 300.000 millones de pesos en Barranquilla.

“Vamos a ampliar el circuito turístico en Barranquilla con una obra de más de 300.000 millones de pesos que cerrará el circuito del Malecón, de Mallorquín, de Puerto Mocho, construyendo el Tajamar Occidental”, aseguró.

Señaló que ese proyecto se realizará en una alianza con la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

“No nos vamos a quedar solamente en promocionar a Colombia como destino turístico, vamos a potenciarla con una infraestructura de verdad”, dijo.

Al respecto, mencionó que una de las banderas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es recuperar el control territorial de la mano de la fuerza pública.

“Colombia, a partir del 7 de agosto, será un país seguro para el turismo. Debemos enviar ese mensaje al mundo, no solo en turismo, sino para emprendedores y empresarios”, sostuvo.

Finalmente, señaló que viajarán junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a Estados Unidos, específicamente a Washington, para tratar el tema de los aranceles y conversar con la Banca Mundial.

Escuche la entrevista completa con Mauricio Gómez Amín aquí: