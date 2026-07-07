Gobierno denuncia penalmente a Carlos Alonso Lucio por pedir que Gustavo Petro sea judicializado
El ministro de Hacienda y jefe del equipo de empalme del Gobierno de Gustavo Petro, Germán Ávila, anunció acción penal contra integrante del empalme de Abelardo de la Espriella.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio, miembro del empalme de Abelardo de la Espriella, por las declaraciones que ofreció en medios de comunicación, en donde dijo que el presidente Gustavo Petro debería ser judicializado.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...