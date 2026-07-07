Canciller Rosa Villavicencio dice que entrevista de Carlos Lucio rompió el proceso de empalme

La Canciller Rosa Villavicencio sobre las acusaciones de corrupción contra el Gobierno y las delcraciones de Carlos Alonso Lucio que rompieron el empalme

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante se vio afectado por las declaraciones de Carlos Lucio, a quien responsabilizó de romper el ambiente institucional de la transición.

A través de su cuenta en la red social X, la ministra afirmó que “el empalme lo rompe la entrevista del señor Lucio, al acusarnos de corruptos. Ustedes no son institucionales, el deber de la transición es democrática. Lo que quieren hacer no lo es”.

Villavicencio sostuvo que el proceso de empalme debe desarrollarse con respeto por las instituciones y reiteró que la transición entre gobiernos debe estar guiada por principios democráticos, alejados de confrontaciones políticas.

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En otro mensaje, la canciller rechazó lo que calificó como intentos de convertir el proceso en un escenario de propaganda. “No permitiremos el show. No harán del empalme un burdo escenario de propaganda mentirosa”, escribió.

Las declaraciones de la ministra se conocen en medio de las tensiones que han surgido durante el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella, luego de los señalamientos cruzados sobre presuntas irregularidades y el manejo de la transición.

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