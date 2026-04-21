“Expresamos nuestra inmensa tristeza”, Sergio Arboleda tras muerte de estudiante en la institución

Hay conmoción en la comunidad académica, luego de que una estudiante de primer semestre de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda falleciera este lunes, 20 de abril, al interior de la institución. Según se ha podido conocer, la joven cayó desde un cuarto piso.

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Debido a esta compleja situación, la Universidad tomó la decisión de evacuar a todos los estudiantes, docentes y administrativos. Minutos después, la Policía y otras autoridades llegaron de inmediato a la institución. Sin embargo, la joven no pudo ser trasladada a un centro médico y murió en el lugar.

Más tarde, la Sergio Arboleda envió un correo a su comunidad en el que se informó sobre la cancelación de clases durante el lunes. “Les informamos que las clases de pregrado y postgrado de hoy, 20 de abril de 2026, se cancelan a partir de este momento”, se leía.

Posteriormente, la institución sacó un comunicado en el que lamentó lo sucedido. “Su partida conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un inmenso dolor”, dice la misiva, que también explica que luego del trágico hecho, desde la Universidad se activaron todos los protocolos para atender la situación.

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“Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra Comunidad”, agregó la Universidad.

Finalmente, la institución indicó que se cancelaron las clases de mañana, 21 de abril de 2026. “Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, concluyó.