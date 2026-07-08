MinVivienda designado revela cómo funcionará “Casa Milagro”, el reemplazo de “Mi Casa Ya”

El ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, anunció en 6 AM W cómo será la nueva política de vivienda que impulsará el nuevo Gobierno.

Beltrán aseguró que su principal reto es recuperar la confianza, teniendo en cuenta que “tuvimos cuatro años donde este ministerio, a través de algunos decretos, desmontó una de las principales políticas que tenía el gobierno nacional hace años; era la posibilidad de que los colombianos accedieran a una casa”.

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Según el Ministro, las medidas de este Gobierno redujeron la posibilidad de que los colombianos tuvieran vivienda propia y el nivel de desistimiento superó casi el 70 %.

“Hoy, lo que tenemos es una oportunidad enorme, y es devolverle la confianza tanto a la ciudadanía para que lo vuelva a intentar, como a los constructores para reactivar el mercado”, explicó.

“La Casa Milagro”

El ministro entrante afirmó que van a retomar el camino que inició con mi casa, ya con la “Casa Milagro”, que les dará acceso a vivienda a miles de personas.

“Nosotros lo hemos titulado La Casa Milagro, donde la articulación de los diferentes sectores nos permita, no solamente darle la oportunidad a la gente de acceder a la casa con créditos realmente asequibles, sino también el apoyo y el fortalecimiento a los mejoramientos de vivienda, que es donde tenemos la principal problemática y donde el principal foco de dinero se enfocó en estos 4 años, pero, lamentablemente, la ejecución fue muy baja”, afirmó.

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Aseveró que para ello van a coordinarse con los entes territoriales para facilitarles a los colombianos el acceso y la transformación al uso de suelo y a los servicios públicos que requieren.

Asimismo, afirmó que la directriz del presidente es, no solamente buscar las tasas más bajas, (la promesa del Gobierno fue tasa de créditos hipotecarios a 2 %), sino articular con las diferentes entidades, como es el Fondo Nacional del Ahorro, las cajas, los bancos, “de tal manera que ese 2 % lo podamos no encontrar solamente a través de un subsidio, a través de un crédito en un banco, sino con beneficios de diferentes fuentes que nos permitan aliviarle al colombiano la posibilidad de acceder a una casa”.

De hecho, Beltrán afirmó que el anuncio lo hará el presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, y será uno de los decretos que va a firmar el mandatario.

En este decreto, señaló el jefe de la cartera designado, también estarán las fuentes de financiación y el presupuesto que tendrá.

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