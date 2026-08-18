¿Arrendadores pueden subir el canon en ciudades afectadas por el terremoto? Fedelonjas responde

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ante las denuncias conocidas por Caracol Radio sobre el aumento desmedido de los cánones de arrendamiento en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda, afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, 6AM W habló con el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, quien explicó qué dice la ley y qué puede hacer la ciudadanía en estos casos.

Le podría interesar: Julián Buitrago, nuevo director del DNP, estará al frente de la reconstrucción tras el terremoto

Ramírez reconoció que desde el gremio inmobiliario están enterados de estas denuncias e hizo un llamado a la solidaridad y empatía por parte de propietarios y arrendadores, dada la magnitud de la emergencia que enfrenta todo el occidente de Colombia.

Noticia en desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: