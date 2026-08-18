¿Arrendadores pueden subir el canon en ciudades afectadas por el terremoto? Fedelonjas responde
El presidente del gremio del sector inmobiliario, Mario Ramírez, explicó que dice la ley ante las denuncias por parte de damnificados por el terremoto.
¿Arrendadores pueden subir el canon en ciudades afectadas por el terremoto? Fedelonjas responde
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Ante las denuncias conocidas por Caracol Radio sobre el aumento desmedido de los cánones de arrendamiento en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda, afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, 6AM W habló con el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, quien explicó qué dice la ley y qué puede hacer la ciudadanía en estos casos.
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Ramírez reconoció que desde el gremio inmobiliario están enterados de estas denuncias e hizo un llamado a la solidaridad y empatía por parte de propietarios y arrendadores, dada la magnitud de la emergencia que enfrenta todo el occidente de Colombia.
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