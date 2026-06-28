Compra de vivienda 2026: ¿cuánto debe ganar para adquirir un inmueble de $300 millones? Calculamos

Las personas que están interesadas en comprar vivienda en Colombia deben hacer una estimación previa del dinero con el que cuentan para hacer el negocio y cuál es su capacidad de endeudamiento para ello.

Lo primero que es necesario tener en cuenta es que la financiación que ofrecen las entidades bancarias o de crédito es hasta el 70% del valor del inmueble. Eso significa que el comprador debe contar con una cuota inicial cercana al 30%.

De esta manera, una vivienda de $300 millones requeriría una cuota inicial de aproximadamente $90 millones. Eso significa que el crédito hipotecario sería por $210 millones.

Teniendo en cuenta esta estimación y a partir del simulador de crédito de Banco Caja Social, un préstamo de $210 millones de pesos a 10 años, con una tasa aproximada del 14,1% efectivo anual, dejaría una cuota mensual aproximada de $3.168.219. Tenga en cuenta que a este valor se le suman cerca de $136.000 por concepto de seguros.

No obstante, lo que hacen las entidades financieras al otorgar los créditos es aplicar criterios de capacidad de endeudamiento, por lo que limitan la cuota del crédito a entre 30% y 40% de los ingresos mensuales del hogar.

Lo anterior significa que, para comprar una vivienda de $300 millones de pesos, un hogar debería demostrar ingresos aproximados de entre $8,3 millones y $11 millones mensuales si la cuota representa entre el 40% y el 30% de los ingresos del hogar. Tenga en cuenta que algunas entidades permiten sumar ingresos de dos solicitantes (pueden ser pareja o familiares) para cumplir con ese requisito.

Además de los ingresos mensuales de los interesados en adquirir la vivienda, otros factores que se evalúan a la hora de solicitar el crédito son el historial crediticio, el nivel de endeudamiento y capacidad de ahorro y la estabilidad laboral, entre otros.

Tenga presente que la Superintendencia Financiera ha informado que las personas también pueden solicitar ajustes al plan de amortización de su crédito y renegociar condiciones cuando la entidad lo permita. Esto hace que se puedan adaptar las cuotas a la capacidad de pago de las personas.

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