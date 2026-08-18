Julián Buitrago defiende su experiencia para asumir la dirección del DNP

El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, salió al paso de los cuestionamientos sobre su falta de experiencia para liderar la entidad, defendiendo su trayectoria de más de 15 años en el sector financiero y su paso por la Secretaría de Planeación de Pereira.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio reconoció que “mucha gente dice que no tengo experiencia”, pero recordó que desde 1999 ha trabajado en el manejo de deuda pública y portafolios de inversión en el banco más grande del país, lo que le permitió conocer de cerca las cuentas nacionales y los mecanismos de financiación del Estado.

Manifestó que tener o no cuenta en X no es una limitante para asumir un reto como es llegar al Departamento de Planeación Nacional y aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para estructurar el Plan de Desarrollo y los demás compromisos de la entidad.

“Tengo más de 15 años en el sector financiero manejando deuda y portafolio de inversión”, afirmó Buitrago, en respuesta a las críticas surgidas tras su designación en medio de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Agregó que cuenta con una hoja de vida extensa y en sectores críticos de la economía que le van a permitir asumir el reto y explicó que como secretario de Hacienda de la ciudad de Pereira logró sacar adelante el Plan de desarrollo local.

Buitrago fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella para asumir la dirección del DNP después de que no prosperara el nombramiento de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, debido a una incompatibilidad relacionada con su participación previa en la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

El nuevo director de Planeación manifestó que se va a rodear con los mejores economistas y profesionales del área para estructurar el Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente, Petro.