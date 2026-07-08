El empresario Jaime Uribe será presidente de Procolombia, para promover turismo del país en el mundo

El ministro de Comercio designado del Gobierno electo, Mauricio Gómez, reveló en 6 AM W de Caracol que el empresario Jaime Uribe será el próximo presidente de Procolombia, la entidad que se dedica a promover las exportaciones, fomentar la expansión empresarial, atraer inversión extranjera, posicionar el turismo en el mundo.

En línea con esto, Gómez afirmó que a partir del 7 de agosto, Colombia será un país seguro para recibir al turismo internacional.

“Comienza una nueva etapa en nuestro país, una nueva etapa para la industria, para el comercio y para el turismo. Una etapa de confianza, una etapa de crecimiento, de orgullo por lo colombiano, pero sobre todo, una etapa de cerrar brechas entre las regiones. Nosotros tenemos que, no solamente potenciar el turismo en Colombia para 3 o 4 ciudades, sino para todo el país”, aseveró el jefe entrante de la cartera.

¿Quién es Jaime Uribe?

Jaime Uribe es un empresario, dueño de Ron Parce y Silicaucho. La empresa de licor es creación de Good One Global Inc. (GOGI) una empresa colombo-estadounidense radicada en Quindío, Colombia.El producto se vende en Estados Unidos y Colombia.

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Jaime Uribe además es dueño de la hacienda en Guarne, Antioquia, donde empezó la idea de este licor de lujo.