“Sería un error sacar al profe Néstor Lorenzo”: Luis Fernando Suárez, entrenador

La Selección Colombia perdió ante Suiza en la ronda de penaltis y se quedó en octavos de final. Lo más lejos que ha llegado la tricolor en un mundial es a cuartos de final, esto, en el Mundial de Brasil 2014.

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El exfutbolista y entrenador colombiano, Luis Fernando Suárez participó como técnico de Ecuador en el mundial de Alemania en 2006. Su equipo llegó hasta octavos de final, donde perdió 1-0 contra Inglaterra.

En el marco de la jornada mundialista, Suárez habló en el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el rendimiento de la Selección.

Sobre la Selección:

El exjugador dijo que quizá en el partido frente a la Selección de Suiza los errores que en determinado momento se mostraron en los primeros cuatro partidos no se corrigieron, “se tenía a un Luis Díaz con mucha ansiedad y de pronto esa situación a él, como que, por estar buscando un gol de principio, pensando mucho en ello, me parece que no fue tan fino. En el caso de pronto de James Rodríguez teniendo, la pelota, pero sin arriesgar mucho y en ese sentido había que ser un poquitico más arriesgado”.

Aseguró que la Selección fue eficiente con muchos tiros al arco, pero no fue eficaz al momento de hacer el gol.

“el último partido fue el menos bueno, si hay alguna cosa fuera de lo que es la cancha, me parece que a Colombia le tocó muy complicado, fue la única selección que estuvo en los tres países del Mundial, me parece que el recorrido en la parte física es muy largo”, concluyó.

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Permanencia del técnico Néstor Lorenzo:

Sobre este punto el exjugador y director técnico, indicó que sería el mayor error terminar el contrato con el profesor Néstor Lorenzo: “me parece que va bien, es un recorrido que dentro de todo me parece que lo tomó como para ir haciendo una evaluación de sus jugadores y me parece que hasta ahora ha respondido en términos generales bien”, agregó que hay que seguir con el proceso y ver que hay jugadores que son jóvenes y que pueden responder muy bien.

Los jugadores:

En casos específicos, el exjugador habló de Luis Díaz, dijo que en ocasiones lo veía desesperado y de pronto por esta razón no tuvo un buen mundial.

“Yo veía que ofensivamente mostraban mucha velocidad y tenía en determinado momento cosas que individualmente uno como que se notaba tranquilo o se le veía tranquilo, pero por ejemplo en la fase defensiva yo no veía como un equipo estable, un equipo que diera seguridad y a mí la situación, sobre todo en el caso de Puerta me parece que fue la mejor elección, Puerta me parece que fue el mejor descubrimiento al final de ese torneo, porque el equipo no se veía desequilibrado, se veía defensivamente muy bien”.

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