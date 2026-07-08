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08 jul 2026 Actualizado 16:00

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Fiscalía apoya idea de MinJusticia designado, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación

Caracol Radio conoció que la Fiscalía ve como correcta la propuesta del nuevo ministro de Justicia para el gobierno de Abelardo de la Espriella para agilizar los procesos judiciales.

Fiscalía apoya idea de MinJusticia designado, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación

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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que, según fuentes de Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación apoya la idea de Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, de eliminar las audiencias de imputación.

Lea aquí: “Carlos Lucio habló de casos hipotéticos”: José Manuel Restrepo sobre eventual extradición de Petro

Señaló que desde el ente acusador ven con buenos ojos la medida: cambiar las audiencias de imputación por una comunicación entre la Fiscalía e imputado.

En conversación con 6AM W, Cancino señaló que “si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”.

Puede ver: No pensamos fusionar el MinInterior con el MinJusticia; yo no lo recomendaría: Iván Cancino

“Así que sí, es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”, añadió.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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