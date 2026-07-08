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Fiscalía apoya idea de MinJusticia designado, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló que, según fuentes de Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación apoya la idea de Iván Cancino, ministro de Justicia designado por Abelardo de la Espriella, de eliminar las audiencias de imputación.

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Señaló que desde el ente acusador ven con buenos ojos la medida: cambiar las audiencias de imputación por una comunicación entre la Fiscalía e imputado.

En conversación con 6AM W, Cancino señaló que “si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”.

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“Así que sí, es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”, añadió.

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