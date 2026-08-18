Gol de Johan Carbonero en el empate de Internacional de Portoalegre vs Remo: Vea el video acá

Este 17 de agosto, Internacional de Porto Alegre recibió al Remo por la fecha 23 del Brasileirão Serie A en el estadio Beira-Rio en la ciudad de Porto Alegre. Johan Carbonero abrió el marcador con un gol tempranero en el encuentro que finalizó en empate 1-1 con un tanto de Vitor Bueno al minuto 90´+ 5.

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El jugador nacido en Santander de Quilichao anotó el único tanto para el conjunto Colorado al minuto 3´ con una asistencia de Matheus Bahia. El Inter logró mantener el resultado durante el encuentro que ya parecía una victoria para los locales. Sin embargo, en el último minuto de juego, el Remo logró arrebatarle la victoria al conjunto local con un tanto del ingresado Vitor Bueno.

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Inter y Remo en peligro de Descenso

El club de Porto Alegre se encuentra actualmente en la casilla número 16 con 24 puntos, quedando a un punto arriba del Mirassol, el cual es el primer equipo que aparece en la zona de los que peligran su estancia en la máxima categoría del fútbol brasileño.

En el caso del Remo, se encuentra en la posición 18 con 23 puntos, los mismos del Mirassol, sin embargo, el Leão Azul ya tiene un partido más que el conjunto de São Paulo.

Vea acá el gol de Johan Carbonero vs Remo