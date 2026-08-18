Video: Santiago Arias recibió fue agredido y ocasionó una expulsión en el fútbol argentino

Independiente de Avellaneda derrotó como visitante 1-3 a Lanús, juego en el que el colombiano Santiago Arias fue titular y permaneció en el campo de juego durante los 90 minutos. El antioqueño ocasionó una cartulina roja para uno de sus rivales.

Al final del encuentro, a los 90+6 minutos, Arias tuvo una discusión con Ramiro Carrera, cuando el colombiano caminaba y Carrera iba detrás suyo, este último decidió darle un cabezazo, quedando en el suelo el jugador de la Selección Colombia.

El árbitro no dudó en expulsar a Carrera, quien estalló en furia, cargando contra el jugador de 34 años, el árbitro Martínez Beligoy intentó controlar al volante, yendo los dos al piso. Finalmente se levantó e insultó al colombiano mientras este seguía en el césped.

Santiago Arias, por su parte, abandonó el terreno de juego caminando y con una bolsa de hielo en la cabeza por el golpe recibido.

¿Quiénes hicieron los goles del partido?

Independiente se adelantó en el juego con un doblete de Lautaro Millán (34′ y 47′), Alla Wik (50′) descontó para el local; mientras que la visita cerró con un tanto de Maximiliano Gutiérrez (90+4′).

A la espera de que Jadson Viera asuma el plantel en propiedad, Independiente volvió al triunfo con un entrenador interino, llegando a la tercera posición del Grupo A con 9 puntos, Instituto lidera la zona con 12 unidades y Vélez Sarsfield es segundo con 11.