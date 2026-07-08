Argentina y Suiza clasifican a cuartos de final del Mundial: resumen de la jornada

La fase de octavos de final de la Copa Mundial 2026 llegó a su fin con las clasificaciones de Argentina y Suiza. La Albiceleste protagonizó una épica remontada ante Egipto, mientras que el conjunto suizo eliminó a Colombia en una dramática definición desde el punto penal.

Argentina 3-2 Egipto

Argentina sufrió más de lo esperado para imponerse 3-2 sobre Egipto. El vigente campeón del mundo estuvo contra las cuerdas tras los goles de Yasser Ibrahim, al minuto 15, y Marwan Attia, al 67, que dejaron al equipo africano con una ventaja de dos goles.

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Sin embargo, la reacción argentina fue inmediata. Cristian “Cuti” Romero descontó al minuto 79 y, cuando parecía que el partido se iría al tiempo extra, Enzo Fernández apareció en el minuto 90+2′ para marcar el gol de la clasificación y mantener vivo el sueño de defender el título.

Lionel Messi con el gol que anotó en el compromiso, llegó a ocho goles en el campeonato y se mantiene por encima de Mbappe y de Haaland, así mismo se convirtió en el máximo asistidor en la historia de los mundiales, tras asistir en el primer tanto de Argentina de Cristian Romero.

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Suiza 0 (4) - (3) 0 Colombia

Suiza dejó en el camino a Colombia tras igualar 0-0 en los 120 minutos y vencer 4-3 en la definición por penales. La Tricolor fue superior durante gran parte del encuentro, dominó el juego ofensivo y generó las mejores opciones, pero no logró romper el sólido bloque defensivo del conjunto europeo.

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En la tanda desde los once pasos, Suiza mostró mayor efectividad y aseguró su presencia en los cuartos de final, poniendo fin al camino de Colombia en la Copa Mundial 2026.

¿Cuando vuelven a jugar Argentina y Suiza?

Argentina y Suiza se enfrentarán por un lugar en la gran final de la Copa Mundial 2026 el próximo 11 de julio en el Arrowhead Stadium, de Kansas City. El compromiso está programado para las 8:00 p.m. (hora de Colombia), en un duelo que definirá a uno de los semifinalista del certamen.