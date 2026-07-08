Escándalo de corrupción que acecha al designado ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

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En las últimas horas, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su ministro de Vivienda será Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, cuya elección fue anulada por doble militancia.

Beltrán es pastor de la iglesia Camino a la Libertad. En su campaña para la alcaldía de Bucaramanga se presentaba como el Nayib Bukele santandereano y promovía la aplicación de justicia por mano propia a través de la “paloterapia”, es decir, que los ciudadanos golpeen a presuntos delincuentes como una forma de autoprotección y autodefensa.

El pastor Beltrán en su camino hacia el poder ha estado acompañado por varias ovejas negras. Entre otros, los descendientes del exgobernador de Santander, el coronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica; y los del exsenador Alirio Villamizar, condenado por el escándalo de las notarías para pagar votos de congresistas.

Lo más importante es que el nuevo ministro de Vivienda tiene pendientes explicaciones en un multimillonario escándalo de corrupción en la capital de Santander.

Durante su administración desaparecieron postes y luminarias que, de acuerdo con un informe de la Contraloría de la ciudad, cuestan más de 23.000 millones de pesos, pero cuyo valor podría llegar a 40.000 millones.

La historia es esta: Bucaramanga reemplazó por luces LED de última generación parte de su alumbrado público. Los viejos postes y las lámparas luminarias terminaron en un depósito de la ciudad arrumados como chatarra.

El entonces concejal Carlos Parra, del Partido Alianza Verde, descubrió –y probó con videos y fotografías satelitales– que las lámparas y sus soportes empezaron a desaparecer de los depósitos.

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Los elementos fueron paulatinamente sustraídos en camiones y llevados al “mercado de las pulgas” de la ciudad. Allí fundían los elementos en una empresa de un conocido chatarrero.

Ese chatarrero, Carlos Julio Fajardo, le había hecho una oferta a la Alcaldía para pagarle a 2.600 pesos el kilo de aluminio y 1.000 pesos el kilo de acero.

Pero la plata nunca entró a la ciudad.

Un contratista llamado Edgardo Rodríguez Herrera, asesor de la oficina de alumbrado público de Bucaramanga, le contó a la revista Semana que la mano derecha del alcalde y pastor Jaime Andrés Beltrán, lo llamó para decirle que había que buscar la manera de “bendecir” al hermano de la primera dama del municipio.

La “bendición” al cuñado del alcalde consistía en dejar que se llevaran los transformadores, reflectores, postes y luminarias.

El cuñado del alcalde y ahora ministro de Vivienda, “bendecido” por la sustracción, se llama Óscar Ramírez. Él presentó como su delegado para llevarse los objetos al chatarrero Carlos Julio Fajardo, quien llegó al frente de una flotilla de camiones.

Las lámparas y los demás elementos fueron fundidos y convertidos, entre otras cosas, en cucharas, pero el que se sirvió con la cuchara más grande fue –según el testimonio– el hermano de la primera dama.

El caso de sustracción de estos bienes públicos, y el presunto beneficio para el cuñado del ahora ministro, está en manos de la Fiscalía.

Ayer le escribí al designado ministro de Vivienda, el pastor Jaime Andrés Beltrán, para invitarlo a que habláramos de este tema y de su cuñado “bendecido” aquí en El Reporte pero no respondió mis mensajes en el que ha sido su teléfono habitual.

Le extendemos nuevamente la invitación al designado ministro de Vivienda, el pastor Jaime Andrés Beltrán, para ofrecer su versión sobre estos hechos que son materia de investigación penal en la Fiscalía.

El Ministerio de Vivienda fue bendecido para este año con un presupuesto superior a los cinco billones de pesos.

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