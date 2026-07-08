MinJusticia designado propone eliminar audiencia de imputación para hacer ágil el sistema judicial

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que uno de los cambios que espera realizar para hacer más eficiente el sistema penitenciario es eliminar la audiencia de imputación, ya que considera que este procedimiento pierde sentido si el juez de control de garantías no puede hacer un análisis de fondo sobre la imputación presentada a la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, afirmó.

Lea también: Fiscalía apoya idea de MinJusticia designado, Iván Cancino, de eliminar las audiencias de imputación

Iván Cancino explicó que, cuando no se solicita una medida de aseguramiento, comunicar la existencia de una investigación sería un trámite sencillo. En los casos en los que sí se pida una medida privativa o no privativa de la libertad, señaló que esa misma audiencia podría cumplir la función de informar los cargos que formulará la Fiscalía.

“Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”, sostuvo.

El ministro indicó que esta propuesta hace parte de una discusión que deberá adelantarse con la fiscal general, el presidente de la República, los magistrados de las salas de instrucción, juzgamiento y casación, la Fiscalía y los jueces de control de garantías.

Por último, aseguró que escuchará las observaciones de estos últimos para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y avanzar en medidas que permitan contar con una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: