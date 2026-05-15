JEP evaluará si acepta en esta justicia al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar

Bogotá

Luego de dos sesiones de aporte a la verdad ante el despacho del magistrado Carlos Alberto Suárez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, se evaluará las contribuciones entregadas por el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, para decidir si acepta o no su sometimiento.

En esta oportunidad, los magistrados indagaron sobre su paso por la Fuerza Pública; su rol en el Bloque de Búsqueda; su incursión en la política regional; así como sobre sus reuniones con integrantes de estructuras paramilitares. También le preguntaron por su incremento patrimonial, calculado en $1.999 millones entre 2002 y 2015, cuyo origen es investigado por la justicia ordinaria en un proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la diligencia, Hugo Aguilar se refirió a sus vínculos políticos con estructuras paramilitares, al respaldo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia a candidaturas en Santander y a reuniones con alias ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’.

La que dijo Hugo Aguilar en la primera sesión de audiencia

El exgobernador puso nombres propios a la red de poder que, según su testimonio ante la JEP, operó en Santander. Señaló que el exdiputado Nelson Naranjo Cabarique “Era directamente candidato de las Autodefensas, nombrado por ‘Ernesto Báez’”, y vinculó a Alfonso Riaño como enlace para coordinar votos “con alias ‘César’”. Sobre el apoyo que recibió, Aguilar Naranjo afirmó: “Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”.

La segunda jornada ante la JEP

La última jornada fue dirigida por la magistrada Catalina Díaz. Durante esta sesión, Hugo Aguilar Naranjo reiteró una vez más que tuvo conocimiento del apoyo de las autodefensas a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003 y admitió que no adoptó medidas para rechazarlo. Reconoció que en esas elecciones el partido Convergencia Ciudadana avaló candidaturas de preferencia del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, tras acuerdos políticos con ‘Camilo Morantes’ y, posteriormente, con ‘Ernesto Báez’.

Aguilar negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido aportes de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Según dijo, esa unidad se financiaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Por qué se realizó esta audiencia

El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar ya había solicitado ante la JEP su sometimiento, pero se había rechazado esa solicitud por considerar que sus aportes de verdad no justificaban su aceptación. Aguilar apeló esta decisión y se le otorgó esta última oportunidad para profundizar su relato y dar testimonio de hechos más allá de los ya conocidos por la justicia.

Con lo aportado por Hugo Aguilar la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará y contrastará lo dicho por el exgobernador de Santander y tomará una decisión final.