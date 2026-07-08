El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Claro que hay empalme”: José Manuel Restrepo aseguró que el proceso avanza al 75% bajo la ley

Tras la suspensión de las mesas de diálogo directo con el gobierno saliente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aclaró en 6AM W con Julio Sánchez Cristo la situación de la transición con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Restrepo desmintió las versiones que apuntan a una cancelación definitiva del empalme, asegurando que sigue en marcha y que se ampara en el marco legal colombiano. “No es totalmente cierto que no va a haber empalme. Claro que hay empalme”, señaló, recordando que este procedimiento se encuentra debidamente reglado por la Ley 951 de 2005.

Según explicó el ministro designado, el empalme no es un proceso improvisado de última hora, sino una labor estructurada que ha involucrado a 1.300 personas.

“Lo que nosotros hemos dicho es que este proceso de empalme arrancó hace 8 meses. En un esfuerzo de más cerca de 1300 personas que han venido recogiendo información, recabando información del sector público, de los ciudadanos, de incluso información de parte de algunas entidades y que ahora se va a seguir eh recabando más información a través del uso de derechos de petición o a través de la información que ojalá algún día el gobierno publique”, indicó.

Avance del empalme “anticorrupción”

Hasta el momento de la suspensión de las mesas conjuntas, el proceso de empalme registraba un avance cercano al 75 %.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio: