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08 jul 2026 Actualizado 14:16

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Beltrán se defendió de denuncia en su contra; Parra dijo que es el robo más grande en Bucaramanga

El exconcejal del Partido Verde, Carlos Parra, contradice al ministro designado Jaime Andrés Beltrán y alertó sobre riesgos en el proceso por pérdida de luminarias.

Beltrán se defendió de denuncia en su contra; Parra dijo que es el robo más grande en Bucaramanga

Beltrán se defendió de denuncia en su contra; Parra dijo que es el robo más grande en Bucaramanga

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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