Beltrán se defendió de denuncia en su contra; Parra dijo que es el robo más grande en Bucaramanga
El exconcejal del Partido Verde, Carlos Parra, contradice al ministro designado Jaime Andrés Beltrán y alertó sobre riesgos en el proceso por pérdida de luminarias.
Beltrán se defendió de denuncia en su contra; Parra dijo que es el robo más grande en Bucaramanga
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...