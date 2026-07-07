Jaime Andrés Beltrán exalcalde de Bucaramanga fue designado como nuevo ministro de Vivienda

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes 7 de julio un nuevo grupo de integrantes de su gabinete ministerial, entre los que figura el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien asumirá como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Al presentar a los seis nuevos funcionarios que harán parte de su equipo de gobierno, De la Espriella señaló que Beltrán tendrá la misión de impulsar una política que permita ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el desarrollo de las regiones.

“En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán impulsará una política orientada a que más familias colombianas accedan a una vivienda digna, con mejores ciudades, agua potable y desarrollo para todos los territorios“, expresó el mandatario electo.

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Tras el anuncio, Jaime Beltrán confirmó que aceptó la designación y aseguró que asumirá el cargo con el compromiso de enfrentar los principales desafíos que tiene el país en materia de vivienda y servicios públicos.

“Asumo este reto con mucho compromiso por las necesidades de los colombianos en los territorios del país, donde el déficit de vivienda, la falta de acceso a agua potable y las deudas históricas en alcantarillado han causado una desigualdad que alcanza números difíciles, que se convierten en desafíos a asumir en esta cartera “, manifestó.

El exalcalde de Bucaramanga indicó que una de las prioridades de su gestión será llevar el Ministerio a las regiones y trabajar de manera articulada con las autoridades locales.

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“No seremos un ministerio encerrado en la oficina. Iremos a las regiones, a cada uno de los municipios, no solo a conocer necesidades sino a gestionar soluciones, con los alcaldes, gobernadores, los empresarios y con la cooperación internacional“, afirmó.