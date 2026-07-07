Jaime Andrés Beltrán exalcalde de Bucaramanga fue designado como nuevo ministro de Vivienda
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lo incluyó entre los seis nuevos integrantes de su gabinete y le encomendó liderar la política de vivienda, agua potable y desarrollo territorial.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este martes 7 de julio un nuevo grupo de integrantes de su gabinete ministerial, entre los que figura el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien asumirá como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Al presentar a los seis nuevos funcionarios que harán parte de su equipo de gobierno, De la Espriella señaló que Beltrán tendrá la misión de impulsar una política que permita ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el desarrollo de las regiones.
“En el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán impulsará una política orientada a que más familias colombianas accedan a una vivienda digna, con mejores ciudades, agua potable y desarrollo para todos los territorios“, expresó el mandatario electo.
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Tras el anuncio, Jaime Beltrán confirmó que aceptó la designación y aseguró que asumirá el cargo con el compromiso de enfrentar los principales desafíos que tiene el país en materia de vivienda y servicios públicos.
“Asumo este reto con mucho compromiso por las necesidades de los colombianos en los territorios del país, donde el déficit de vivienda, la falta de acceso a agua potable y las deudas históricas en alcantarillado han causado una desigualdad que alcanza números difíciles, que se convierten en desafíos a asumir en esta cartera “, manifestó.
El exalcalde de Bucaramanga indicó que una de las prioridades de su gestión será llevar el Ministerio a las regiones y trabajar de manera articulada con las autoridades locales.
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“No seremos un ministerio encerrado en la oficina. Iremos a las regiones, a cada uno de los municipios, no solo a conocer necesidades sino a gestionar soluciones, con los alcaldes, gobernadores, los empresarios y con la cooperación internacional“, afirmó.