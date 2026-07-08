‘Carlos Pesebre’ rompe el silencio sobre el ‘tarimazo’: asegura que los usaron políticamente

En entrevista con 6AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Freyner Ramírez alias ‘Carlos Pesebre’, uno de los jefes de las organizaciones criminales de Medellín, rompió su silencio sobre el polémico “Tarimazo” de La Alpujarra, evento en el que estuvo el presidente Gustavo Petro y miembros del gobierno con 23 jefes de grupos ilegales, así como del estado actual de la mesa de diálogos.

‘Pesebre’ quien ha liderado la organización ‘Los Pesebreros’ y ha sido uno de los voceros más críticos de lo que ocurre en la mesa, señaló que dicho evento ocurrido el 21 de junio de 2025, conforme les fue informado a ellos, tenía el propósito de presentar formalmente a la ciudadanía la mesa con sus avances, pero el evento terminó siendo utilizado como plataforma política.

“Para nosotros era un evento de paz, un evento donde se iban a presentar unos programas como era el programa piloto antiextorsión, el programa este de los barrios Sin Tusi y un programa muy importante que se estuvo ideando aquí con Bienestar Familiar (...) eso se iba a lanzar ese día y se lanzó, la directora del instituto lo dijo, pero nadie lo escuchó porque eso se volvió un problema político, ahí empezaron a hablar de reelección y un poco de cosas que no tenían nada que ver con nosotros”, sentenció duramente ‘Pesebre’.

Además de lo dicho frente al evento, ‘Pesebre’ arremetió contra la metodología y la conducción por parte del gobierno sobre la mesa de conversación Socio-Jurídica, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta como su coordinadora, admitiendo que se improvisaron hechos de paz para mostrar que la mesa iba avanzando.

Todas estas situaciones le generaron un profundo malestar por lo cual incluso llegó a renunciar al espacio de diálogo en febrero pasado.

“Quedó la doctora de coordinadora, entonces desde ahí empezamos a trabajar el tema metodológico, a construir los protocolos, construimos una agenda que nunca se hizo pública, entonces para mí hubo muchos errores de conducción, de concreción y de comunicación”, expresó.

El jefe de los ‘Pesebreros’ enfatizó en que hubo improvisación en eventos, y una falta de compromiso y avances tanto con Danilo Rueda como Otty Patiño como comisionados de paz.

“Cuando estaba el doctor Danilo Rueda en la mesa empezó con muy buenas intenciones pero no estaba avanzando políticamente no se veía ninguna voluntad, luego vino el doctor Otty Patiño y nosotros como él fue combatiente en un proceso de paz nos llenamos de mucha expectativa, vino la primera vez aquí, nos conocimos y después en ocho meses no volvió a aparecer”, criticó ‘Pesebre’.

El vocero de las estructuras lamentó que en su criterio, la mesa de conversaciones terminó convertida en un “arma política” entre el gobierno nacional y la administración municipal en cabeza de Federico Gutiérrez a quien criticó por su actitud hacia el espacio Socio-Jurídico lo cual dañó el “ambiente”.

Adicionalmente, resaltó los logros que, a su juicio, la mesa de diálogos ha generado para Medellín. “En la mesa indudablemente el trabajo más visible que hizo fue salvar vidas. Como bien sabemos, desde que estamos reunidos aquí los voceros, no líderes de bandas, porque nosotros no somos líderes de bandas desde hace muchos años”.