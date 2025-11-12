Abren investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por ´tarimazo’ en Medellín

AME7727. MEDELLÍN (COLOMBIA), 21/06/2025.- Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de Colombia de su mandatario Gustavo Petro, hablando durante un acto publico en Medellín (Colombia). Petro afirmó que espera participar como "ciudadano del común" en la asamblea nacional constituyente que quiere convocar pues él ya no será mandatario del país cuando eso pueda suceder. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro, por el “tarimazo” que se llevó a cabo en Medellín el pasado 21 de junio.

La denuncia que dio paso a la apertura de la investigación fue presentada por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, quien advirtió que lo ocurrido en dicho evento denominado ‘Paz Urbana’ podría constituir conductas penalmente relevantes como “participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial”.

Las pruebas solicitadas:

Tras ordenar la apertura de la indagación previa, el triunvirato investigador del que hacen parte los representantes Carlos Cuenca de Cambio Radical, Wadith Manzur del Partido Conservador y Wilmer Castellanos del Partido de la U, pidió que se decreten pruebas en el INPEC, el Ministerio de Justicia, y la Presidencia de la República.

Entre estas, solicitan que se certifique si desde la Secretaría Privada, la Jefatura de Gabinete y la Consejería Presidencial para la Reconciliación “se impartieron instrucciones, lineamientos o directrices vinculadas con la organización o participación del Gobierno Nacional en el evento Paz Urbana”.

Así mismo pidieron al Ministerio de Justicia que informe si tuvo o no conocimiento, participación o aval “en las decisiones administrativas relacionadas con dichos traslados de personas privadas de la libertad”.

En el marco de la investigación la Comisión compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia esto en relación con “las manifestaciones” que comprometen a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta.