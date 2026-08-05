“Anaqueles de impunidad”: experto critica labor de Fiscalía frente a compulsas desde Justicia y Paz

En entrevista con el Noticiero del Medio Día y la Unidad Investigativa, Jairo Ignacio Acosta, exprocurador ante la JEP y Justicia y Paz y experto en justicia transicional y derecho penal, se refirió a las primeras declaraciones del exjefe paramilitar Saúl Severini ante la justicia, reveladas por Caracol Radio.

En su comparecencia, Severini, aceptó responsabilidad por más de 220 asesinatos y señaló nombres de empresarios, políticos y miembros de la Fuerza Pública, que habrían tenido relación con las Autodefensas y distintos hechos como masacres, asesinatos selectivos y despojo de tierras.

Para Jairo Acosta, estas declaraciones son sumamente importantes y evidencian el interés de Severini de entregar información sensible para hacerse acreedor de beneficios en el modelo transicional que, por su misma génesis, promueve beneficios a cambio de la delación.

“Las personas que han hecho tránsito a tantas oportunidades y beneficios se enfrentan a escenarios en los que la única salida es la colaboración con la justicia y todo aquello que le suponga un mejor tratamiento judicial” señaló el exprocurador.

“Son anaqueles de impunidad”: exprocurador Jairo Acosta

El caso del Frente Pivijay y su sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla generó compulsas de copias por parte de esa autoridad a la Fiscalía para que se investigara a cerca de 40 empresarios y demás terceros señalados de relación con las Autodefensas.

Esta misma situación ha ocurrido con cientos de terceros civiles -que no son objeto de investigación en Justicia y Paz- asociados con frentes y Bloques de las AUC, quienes deben ser procesados por la Fiscalía. Para Acosta, tras años de compulsas los resultados del ente investigador no se ven.

“Son anaqueles de impunidad realmente. Realmente no se ha profundizado al respecto Incluso la la juez de ejecución de sentencias empezó a pedirle cuentas a la Fiscalía sobre sus avances y eran realmente exiguos” señaló.

Para Acosta el ritmo de avances en el sistema de Justicia y Paz se ha reducido sensiblemente debido a las demoras de la Fiscalía ante Justicia y Paz “ha habido un déficit enorme y si bien en esta administración habría interés hay un rezago enorme en el tiempo” afirmó.