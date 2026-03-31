Dejan en libertad a aliados del ‘tarimazo’ de Petro: Rendón tras levantamiento de órdenes de captura
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se refirió en 6AM W a la decisión del Gobierno de dejar en libertad a siete cabecillas de bandas de Medellín.
Dejan en libertad a aliados del ‘tarimazo’ de Petro: Rendón tras levantamiento de órdenes de captura
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...