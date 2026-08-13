Ministra de Minas impone control previo a los contratos de su cartera: “Corrupción no será tolerada”

La situación del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), que ha estado en medio de controversias durante los últimos días, ha generado la preocupación y atención especial de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.

Por eso, Caracol Radio conoció que en las ultimas horas ha designado a la abogada y consultora Melba Rocío Pérez para que revise minuciosamente el estado en el que se encuentra el fondo con el fin de que rinda un informe detallado que permita generar una hoja de ruta.

Se trata de la primera declaración del Ministerio de Minas a medios de comunicación en el gobierno de Abelardo De la Espriella.

La ‘tormenta’ en el Fenoge que motivó la vigilancia especial

El escándalo más reciente que afecta al Fenoge es la denuncia que envuelve a Brayan Giraldo, director ejecutivo del fondo, quien fue suspendido por tres meses por la Procuraduría tras el escandalo relacionado con las presuntas irregularidades en el marco del proceso de adjudicación del contrato por 166.000 millones de pesos para instalar paneles solares en áreas urbanas.

Pues, aunque el Ministerio Publico retiró temporalmente de su cargo a Giraldo, quien fue “atornillado” hasta diciembre de este año por el exministro Edwin Palma, el suspendido director cedió su contrato a Camilo Becerra, un contratista conocido del Ministerio de Minas y Energía.

Brayan Giraldo (izq.) y Camilo Becerra (der.) Ampliar Brayan Giraldo (izq.) y Camilo Becerra (der.) Cerrar

El 4 de agosto de este año, un día después de la decisión de suspensión de Giraldo ordenada por la Procuraduría, el Comité Directivo del Fenoge se reunió de manera extraordinaria y aprobó la cesión del contrato al funcionario Becerra.

La decisión fue tomada pese a la recomendación previa de la Subdirección Jurídica de la entidad, que había advertido que mientras Brayan Giraldo permaneciera suspendido, correspondía al Comité Directivo designar a un nuevo director.

Según esta consideración, el procedimiento para realizar la designación habría tomado cerca de cuatro días hábiles. De haberse seguido este camino el nombramiento se habría concretado el 10 de agosto, es decir, después de la llegada del nuevo gobierno. Con la designación de Becerra, la ministra de Minas de Energía y Energía, María Nohemí Arboleda no tuvo oportunidad de designar a alguien más.

Posteriormente, una vez Camilo Becerra fue designado como nuevo director del Fenoge, la Subdirección Jurídica solicitó a la Fiduprevisora, administradora del patrimonio autónomo del Fenoge, abstenerse de suscribir o tramitar la cesión del contrato.

La advertencia jurídica se sustentaba en que para realizar dicho trámite era necesaria la firma de Brayan Giraldo Ruiz, quien para ese momento se encontraba suspendido, es decir que no podía ejercer las actividades derivadas de su contrato, entre ellas la ordenación del gasto, la administración de recursos públicos y el otorgamiento de autorizaciones relacionadas con la cesión, incluida la de su propio contrato.

La posición de la Fiduprevisora

La Fiduprevisora respondió a esta solicitud señalando que se abstendría de atender cualquier instrucción proveniente de Giraldo Ruiz mientras permaneciera suspendido. Sin embargo, la cesión finalmente aparece suscrita por Sonia Shirley Bernal Sánchez, vicepresidenta de Contratación Derivada y representante legal de la Fiduprevisora, quien autorizó y aceptó la cesión.

Además, la Subdirección Jurídica del Fenoge envió un oficio al Ministerio Público en el que señaló que la suspensión del director no tuvo, en la práctica, ningún efecto o reparo frente al trámite de la cesión del contrato. En medio de este escenario se produjo la cesión de su contrato a Camilo Becerra, quien posteriormente asumió como nuevo director ejecutivo del Fondo.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio también conoció que el lunes 10 de agosto Becerra tomó la decisión de cancelar el contrato relacionado con el proceso por el cual la Procuraduría suspendió a Giraldo. Sin embargo, esta terminación no significa que la entidad no pueda celebrar automáticamente uno nuevo con el mismo objeto y bajo condiciones diferentes.