“Firmes por la paz”: ‘Carlos Pesebre’ plantea a nuevo gobierno continuar mesa de diálogo de Medellín

En diálogo con 6AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Freyner Ramírez alias ‘Carlos Pesebre’, además de asegurar que fueron usados políticamente por el gobierno durante el ‘Tarimazo’ ocurrido el 21 de junio de 2025, le lanzó un guiño a la nueva administración de Abelardo De la Espriella.

‘Pesebre’ afirmó que están “firmes por la paz” con la intención de que el proceso de negociación siga siendo fuente de incidencia en la reducción de los índices de asesinatos y/o extorsión en la capital antioqueña.

Además, manifestó que tienen la voluntad de someterse a la justicia acordando una transición a la legalidad con unos beneficios.

“...nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por la paz, de todas maneras el camino de la mano dura, la comunidad lo eligió por eso, pero desde nuestra experiencia sabemos que ese camino es un camino muy peligroso porque ya hemos visto otras veces, entonces aquí estamos firmes por la paz y los muchachos aquí de todas maneras íbamos a llegar a un sometimiento, entonces si hay un sometimiento que lleva a los muchachos a una transición a la legalidad con todos los beneficios, aquí estamos”, sentenció ‘Pesebre’.

Según Freyner Ramírez ‘Pesebre’, desde las bandas criminales de Medellín tienen cómo aportar para la construcción de paz, así como la voluntad de ayudar para esos fines.

“Nosotros que dedicamos gran parte de nuestra vida al tema de la criminalidad, volvemos y decimos por qué no aprovechan nuestro conocimiento, nuestra voluntad para lograr cosas”, manifestó ‘Pesebre’.

Finalmente indicó que aunque el nuevo gobierno ha planteado, según él, aplicar una estrategia similar a la del presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir a la criminalidad, la solución no es construir más mega cárceles sino ofrecer oportunidades a los menos favorecidos.

“Lo que la gente no termina de decir es que Bukele metió a estos muchachos a la cárcel para enseñarle a trabajar y darle una oportunidad de vida, en Medellín hay más de 10 mil muchachos que necesitan una oportunidad de vida, entonces ¿tienen que pasar por la cárcel para poder tenerla? ¿no sería mejor evitarnos todos esos gastos, construir cárceles, persecuciones y darle esa oportunidad antes de ponernos con todo?”, expresó el vocero de las organizaciones criminales.