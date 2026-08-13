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13 ago 2026 Actualizado 16:03

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Ministerio de Minas posesionó a cuatro nuevos directivos para fortalecer el sector minero-energético

Luis Madrinán, Juan Camilo Valencia y otros tres directivos asumen cargos clave del sector minero-energético

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Se conoció el nuevo equipo directivo que llega al sector minero-energético con enfoque técnico. Desde el Ministerio de Minas y Energía tomaron posesión cuatro nuevos directivos que asumirán responsabilidades clave para el sector:

  • Luis F. Madrinan, PhD, como viceministro de Minas.
  • Juan Camilo Valencia González, como presidente de la Agencia Nacional de Minería.
  • Ernesto Forero Fernández de Castro, como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
  • Rafael Enrique Fragozo Diaz, como director general de la UPME Oficial.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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