Ministerio de Minas posesionó a cuatro nuevos directivos para fortalecer el sector minero-energético
Luis Madrinán, Juan Camilo Valencia y otros tres directivos asumen cargos clave del sector minero-energético
Ministerio de Minas posesionó a cuatro nuevos directivos para fortalecer el sector minero-energético
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Se conoció el nuevo equipo directivo que llega al sector minero-energético con enfoque técnico. Desde el Ministerio de Minas y Energía tomaron posesión cuatro nuevos directivos que asumirán responsabilidades clave para el sector:
- Luis F. Madrinan, PhD, como viceministro de Minas.
- Juan Camilo Valencia González, como presidente de la Agencia Nacional de Minería.
- Ernesto Forero Fernández de Castro, como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- Rafael Enrique Fragozo Diaz, como director general de la UPME Oficial.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...