Piden nulidad de resoluciones que autorizaron traslado de cabecillas al “tarimazo” en Medellín

Medellín

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, solicitó la nulidad de las resoluciones del Inpec que permitieron el traslado de varios cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Itagüí hasta el evento Paz Urbana, conocido como el “tarimazo”, realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, con la presencia del presidente Gustavo Petro.

Según el congresista, dichas resoluciones carecen de sustento jurídico y vulneran la Ley 65 de 1993, al autorizar traslados con fines diferentes a los previstos por la norma.

Señaló que el evento en la capital antioqueña, fue una muestra de cómo desde el Gobierno Nacional se fortalecieron las estructuras criminales.

“El presidente Gustavo Petro, camuflado en su fracasada paz total, lo único que ha hecho es fortalecer a las estructuras criminales y tratar de lavarle la cara a los ”narco pura sangre”, como él los ha denominado, que están en las cárceles de nuestro país”, expresó Espinal.

El representante aseguró además que el traslado de los reclusos se realizó a solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien habría actuado como coordinadora para la Construcción de la Paz Urbana, una figura que, según Espinal, no existe en el ordenamiento jurídico ni se encuentra entre las autoridades facultadas para solicitar traslados de personas privadas de la libertad.

Espinal sostuvo que su petición busca reafirmar la competencia exclusiva de la rama judicial en la ejecución de penas y evitar que se repitan decisiones que, a su juicio, afectan la institucionalidad del sistema penitenciario colombiano.