Consejo de Estado citó a audiencia de pérdida de investidura a Isabel Zuleta por el tarimazo

Medellín

El próximo lunes 23 de febrero será una fecha clave para el futuro político de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien deberá responder ante el Consejo de Estado en una audiencia pública de pérdida de investidura por su papel en el polémico “tarimazo” realizado en Medellín.

El proceso judicial se originó tras el acto de la Mesa de Paz Urbana que se llevó a cabo el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, y que contó con la presencia de varios líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá con presidente Gustavo Petro en tarima.

La prueba reina

La discusión gira en torno a un documento en el que la senadora habría solicitado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) la autorización para el traslado de internos recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, con el fin de que asistieran al acto público.

El concejal de Medellín Alejandro de Bedout, uno de los principales críticos del evento, aseguró que el documento, que hace parte del material probatorio, será analizado por el alto tribunal y demostraría que Zuleta gestionó directamente la salida temporal de los internos para su participación en la tarima, lo que, según él, habría ocurrido de manera presuntamente irregular.

“El oficio del INPEC demuestra que ella fue la gestora directa de traer a esos bandidos y montarlos en la tarima, darles micrófono y ponerse del lado de ellos”, afirmó el concejal.

En la audiencia del 23 de febrero, el Consejo de Estado deberá determinar si la actuación de la congresista configura una causal de pérdida de investidura, una decisión que podría tener profundas implicaciones en su carrera política.