JEP acepta a Saúl Severini, eslabón perdido del paramilitarismo en el Caribe, y lo cita nuevamente

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció en primicia que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del ganadero y fundador del Frente Pivijay de las Autodefensas, Saúl Severini Caballero.

Para los magistrados, quienes admitieron a Severini como un eventual máximo responsable de los graves crímenes ocurridos en la región del Gran Magdalena, no habría ostentado la condición de paramilitar sino de tercero civil financiador de las estructuras paramilitares del departamento del Magdalena.

De acuerdo con la decisión de 36 páginas conocida en integridad por Caracol Radio, los aportes a la verdad de Severini fueron calificados como relevantes y su rol como enlace entre las Autodefensas y el sector económico y político del Magdalena y el Cesar habría sido prominente.

La admisión de Saúl Severini ante la jurisdicción transicional se produce luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelara en 6AMW la confesión del fundador del Frente Pivijay.

Severini admitió su responsabilidad por más de 220 asesinatos, por masacres, y sindicó a decenas de políticos, militares y empresarios, de tener supuesta relación con las Autodefensas.

Las razones de la JEP para vincular a Severini

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyeron, de manera preliminar, que el exjefe paramilitar Saúl Severini Caballero habría desempeñado un rol determinante en la expansión y consolidación de los paramilitares en el Magdalena. Por esa razón, decidieron vincularlo formalmente al subcaso Gran Magdalena, que investiga crímenes cometidos por la fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles en esa región.

Para la Sala, las evidencias recopiladas permiten establecer que Severini no solo financió y auspició el ingreso del bloque Norte de las AUC al municipio de Pivijay, sino que también actuó como articulador entre los ganaderos y los paramilitares.

Aunque Severini fue vinculado por ahora, como un tercero civil, el auto advierte que se debe profundizar en la investigación sobre el verdadero alcance del exparamilitar. Se ordenó establecer cómo trascendió su papel de financiador y colaborador hasta convertirse en integrante de ese grupo de la muerte.

La Sala de Reconocimiento citó a Severini a rendir una versión voluntaria por escrito, en la que deberá responder interrogantes formulados por el despacho relator de la investigación. Antes de contestar, la defensa de compareciente conocerá parte del material probatorio que reposa en la JEP, entre estos, una sentencia de restitución de tierras, la versión entregada por el parapolítico exgobernador Trino Luna y una sentencia condenatoria por crímenes en el Magdalena.