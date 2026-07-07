Uribe denuncia que la Fiscalía le negó el derecho al recurso de reposición contra su indagatoria

Imagen de referencia. Fiscalía General de la Nación: Colprensa / Alvaro Uribe Velez: Getty Images.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció, a través de sus redes sociales, que la Fiscalía General de la Nación le está negando el derecho a la defensa ante el llamado a indagatoria en su contra por las masacres de El Aro y La Granja, y el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle.

En su cuenta de X, el exmandatario advirtió que no ha podido interponer un recurso de reposición contra este llamado y reiteró que es inocente.

“Esta decisión me coloca en condición de imputado por estos delitos. En toda mi vida jamás se me ha ocurrido matar u ordenar matar a alguien, promover masacres o ser omisivo frente a ellas", indicó.

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Igualmente, señaló que esta actuación del ente acusador “refleja una persecución política por parte de quienes lo consideran su enemigo”.

“Aunque en realidad no me conocen”, recalcó.

Fiscalía negó solicitud de Álvaro Uribe de aplazar indagatoria

El pasado 2 de julio, el expresidente Uribe reveló que la Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en su contra.

“La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó”, escribió el exmandatario en X.

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De acuerdo con el expresidente, la Fiscalía argumentó que tiene suficientes pruebas para inferir su participación en estos hechos.

“Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”, dijo.

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