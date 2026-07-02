Fiscalía negó solicitud de Álvaro Uribe de aplazar indagatoria por masacres de El aro y La Granja. Álvaro Uribe (créditos: GettyImages) / NurPhoto

El expresidente, Álvaro Uribe, reveló en sus redes sociales que la Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en su contra dentro del proceso que se le sigue por las masacres de El Aro y La Granja, y el crimen del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle.

“Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en mi contra. La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó”, escribió el exmandatario.

De acuerdo con el expresidente, la Fiscalía argumentó que tiene suficientes pruebas para inferir su participación en estos hechos. Uribe asegura que se trata de una persecución en su contra.

“Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”, dijo.

“Este proceso empezó en 1998. El carácter político lo ratificó el llamado a Indagatoria tres días antes de elecciones, para ayudar a Cepeda en la convicción que él ganaría las elecciones como lo expresa el comentario general de quienes trabajan en la Fiscalía”, agregó.

El expresidente también señaló que no era necesario ser llevado a indagatoria.

“El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación, no era un apremio para llevarme a indagatoria, como lo propuso su promotor Eduardo Montealegre”, aseguró Uribe.

En su publicación, Uribe insiste en el carácter político de su llamado a indagatoria, y hace referencia a los anuncios de Iván Cepeda, su principal contradictor, de llamar a la “desobediencia civil”, frente al nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella.

“En el régimen que termina Cepeda se puede burlar impunemente de la ley, ya anuncia subversión al Presidente Electo. En mi caso desconocen derechos fundamentales para condenarme”, aseveró Uribe.

Finalmente, el expresidente señaló que “la ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”.