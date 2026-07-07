Thomas Greg & Sons denuncia a exmagistrado Luis Guillermo Pérez por presunto saboteo a escrutinio

Este lunes se conoció la demanda penal que interpuso la empresa Thomas Greg & Sons ante la Fiscalía contra el exmagistrado y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por los delitos de perturbación de certamen democrático, hostigamiento, y otros.

La denuncia busca poner en conocimiento una supuesta campaña “sistemática, dolosa y premeditada de desinformación” para sabotear las elecciones presidenciales de 2026 y, a su vez, la reputación coporativa de Thomas Greg & Sons.

De acuerdo con los denunciantes, Pérez Casas fabricó un fraude electoral inextistente, “instrumentalizando el desconocimiento técnico de la ciudadanía para perturbar las instituciones democráticas e instigar la violencia contra una empresa privada”.

¿En qué consistió el presunto saboteo?

La denuncia expone diferentes maniobras que ejecutó el exsuperintendente para argumentar un supuesto fraude electoral y, presuntamente, instalar desconfianza hacia las instituciones y una instigación hacia la empresa Thomas Greg & Sons.

Según la empresa, se tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría “para crear zozobra”: