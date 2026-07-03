La Fiscalía me anticipa la condena: Álvaro Uribe

En una serie de publicaciones en redes sociales el expresidente Álvaro Uribe se ha referido al proceso penal que se adelanta en su contra por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La granja, así como en el crimen del defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle.

“Qué abuso de una fiscalía politiquera. La Fiscalía me anticipa la condena sin practicar las pruebas decretadas. Además la JEP está oyendo testigos del Aro”, expresó el exmandatario.

El mensaje está acompañado de una imagen de un documento de la Fiscalía en el que se ordena la indagatoria y se manifiesta que no hace falta el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas por el mismo ente acusador dentro del proceso.

“De acuerdo con los lineamientos de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de la Nación cuenta con los fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para ordenar la apertura de instrucción y la diligencia de indagatoria, sin ser indispensable el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas en la etapa de investigación previa. Conforme lo establecido en el artículo 331 de la citada normatividad, basta con que exista mérito para vincular al procesado, lo que se cumple cuando de la evidencia recaudada existe prueba que acredita la ocurrencia del hecho y se infiere razonablemente que el procesado puede ser su autor o partícipe. En este caso la Fiscalía General de la Nación cuenta con argumentos sustanciales y procesales suficientes para iniciar la investigación formal y vincular mediante diligencia de indagatoria del procesado”, dice la imagen publicada por el expresidente Uribe.

En otra publicación Álvaro Uribe lanzó una fuerte crítica a la Fiscalía por esta decisión.

“Fiscalía no abuse, no infiera para señalarme de criminal sin practicar las pruebas”, señaló Uribe.

Mas temprano, en otra publicación, el expresidente Álvaro Uribe reveló que la Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en su contra.

Según el expresidente, en esta solicitud la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó.

Uribe insiste además en que este proceso penal en su contra una persecución política en su contra y que se le están desconociendo derechos fundamentales para condenarlo.

Ante la negativa de la Fiscalía por aplazar la diligencia de indagatoria, esta quedó programada para el próximo 24 de julio.