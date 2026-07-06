Jorge Iván Cuervo sale del Ministerio de Justicia por orden del presidente Petro

Caracol Radio conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro firmó el acto administrativo que saca de su cargo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la decisión se tomó luego de la entrevista que dio el jefe de la cartera en 6AM W de Caracol Radio, donde afirmó que no estaba de acuerdo con el llamado a desobediencia civil.

Otra de las razones de la salida del ministro estaría relacionada con que, también en diálogo con este medio, habría propuesto retirar al presidente de la República la facultad de nombrar notarios y trasladar esa responsabilidad a un organismo colegiado que los seleccione con criterios de mérito.

Cabe recordar que, en diálogo con 6AM W este 6 de julio, el ministro Cuervo reconoció que el Gobierno de Gustavo Petro se equivocó en las negociaciones con las disidencias de las Farc que hicieron parte de la estrategia de paz total.

Aquí encontrará lo que dijo Jorge Iván Cuervo en 6AM W: “No fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc”: MinJusticia

Según Cuervo, “no fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc” y recordó que el Consejo de Estado lo reafirmó en una decisión emitida la semana pasada, pues “eso violó el acuerdo de paz”.

“Haberles dado estatus político a los disidentes de las FARC generó muchos problemas”, respondió, cuando le preguntaron si considera que fracasó la paz total.

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Cuervo también admitió que fue un error no haber fijado líneas rojas en la negociación que impidieran que las disidencias de las Farc afectaran a la población civil, por ejemplo: “No reclutamiento de menores, no acosos a comunidades civiles, no muerte de líderes sociales”.

En cuanto al ELN, el ministro saliente advirtió que desde hace más de dos años no hay negociación de paz porque el Gobierno se dio cuenta de que ese grupo ilegal no tenía voluntad de paz.

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