Germán Ávila acusó al equipo entrante de romper el respeto en el empalme: “No aceptamos ofensas”

El ministro de Hacienda y jefe del equipo de empalme del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Germán Ávila, se pronunció en 6AM W de Caracol Radio tras la suspensión del proceso de empalme por decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, señaló el presidente electo.

El funcionario afirmó que “las agresiones que ha recibido el gobierno, que ha recibido el Presidente de la República, son suficientes para establecer una decepción que vamos a comunicar al país”.

En este mismo sentido, aseveró que “los miembros de la comisión de empalme ha hecho declaraciones según las cuales el gobierno es de criminales, de personas corruptas, y que ha hecho no solamente agresiones, sino cánones significativas contra los miembros del gobierno”.

“Invité a un empalme tranquilo”

El jefe de la cartera de Hacienda, aseguró que invitó a hacer un empalme tranquilo, pero eso no lo cumplió el gobierno entrante.

“Yo invité a que fuera un empalme tranquilo, a que fuera un empalme respetuoso, y creo que los representantes de el gobierno entrante han violado ese principio general que habíamos establecido, y están generando un entorno totalmente inconveniente para la continuidad del empalme”, explicó.

No obstante estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel”.

Ante ello, Ávila aseguró que esas declaraciones “son expresiones del presidente de la República que las hace dentro de la legitimidad que le corresponde”.

¿Por qué se rompió el empalme?

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó que “casi 13 millones de colombianos eligieron un nuevo rumbo para el país. Nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”.

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