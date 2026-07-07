SENA niega nombramientos de última hora y responde por polémica de 129 cargos directivos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) respondió a los señalamientos por presuntas irregularidades en la selección de 129 cargos directivos y negó que se trate de nombramientos de última hora antes del cambio de Gobierno.

La respuesta se da luego de que la senadora Paloma Valencia alertara sobre posibles movimientos para acelerar la llegada de directores regionales y subdirectores de centros de formación a estos cargos.

Según la congresista, el proceso podría afectar las decisiones de la próxima administración de la entidad, por lo que pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

Ante estas denuncias, el SENA aseguró que la convocatoria inició en agosto de 2023, se adelanta bajo criterios de mérito y “no tiene consideración alguna de filiación política”.

¿Cómo se están escogiendo los cargos?

La entidad explicó que las pruebas de selección fueron realizadas por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de manera autónoma e independiente.

Además, indicó que la etapa de entrevistas contará con acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y señaló que las observaciones hechas por la Procuraduría han sido atendidas durante el proceso.

¿Quién tomará la decisión final?

El SENA afirmó que la elección definitiva de los directores regionales y subdirectores de centro quedará en manos de la nueva administración de la entidad.

Estos funcionarios serán los encargados de liderar la operación del SENA en las regiones y dirigir los centros de formación donde se ofrecen programas técnicos, tecnológicos y capacitación para el trabajo.