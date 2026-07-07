Golpe al microtráfico en Envigado: 10 integrantes de ‘El Trianón’ fueron capturados

Medellín

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades propinaron un importante golpe a las redes de narcotráfico en Envigado. Tras una investigación de 10 meses, se logró la captura de 10 presuntos miembros del grupo delincuencial organizado ‘El Trianón’, impactando directamente sus finanzas y operaciones ilícitas en el sur del Valle de Aburrá.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Carolina’ y alias ‘Vanessa’, señaladas por la investigación como las coordinadoras de esta estructura. El grupo criminal se dedicaba a comercializar marihuana, cocaína y base de coca en el sector conocido como ‘La Cancha La Verde’, ubicado en el barrio Las Flores de Envigado, afectando entornos residenciales y escolares de la comunidad.

Durante los operativos se ejecutaron nueve diligencias de registro y allanamiento, logrando también la incautación de ocho teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a análisis forense por parte de los investigadores para fortalecer el proceso judicial e identificar a otros posibles integrantes que formen parte de este esquema de microtráfico en el municipio.

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Medida de aseguramiento y delitos imputados

A los capturados se les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, así como tráfico o porte de estupefacientes. En el desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías avaló los elementos materiales probatorios recopilados y les impuso medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.

Envigado mantiene cifras históricas en seguridad

Por otro lado, el secretario de seguridad de Envigado, Ricardo Alexander Vasquez, destacó que el municipio registra actualmente una tasa de 0,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, consolidándose como la más baja de todo el Área Metropolitana de Valle de Aburrá. Además, en lo que va del año se ha reportado la captura de más de 400 personas por diversas conductas delictivas, junto con la incautación de cerca de 50 kilogramos de estupefacientes y 36 armas de fuego.