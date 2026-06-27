Cayó en Rionegro, un hombre que tenía circulares azul y roja de Interpol y era buscado en 196 países

Rionegro, Antioquia

Oficiales de Migración Colombia detuvieron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro a un hombre conocido con el alias de “Alex Pereira”, considerado por parte de las autoridades como uno de los criminales más buscados de Colombia. Incluso, se ofrecía una recompensa de hasta $20 millones, por información que permitiera su ubicación y captura.

Según se pudo conocer, durante el control migratorio, los oficiales descubrieron que tenía nueve órdenes de captura vigentes y circulares azul y roja de Interpol que lo buscaban en 196 países. Además, este sujeto, fue expulsado de Panamá por usar documentos falsos con los que había salido irregularmente de Colombia.

Una vez verificados todos sus antecedentes en el aeropuerto, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades para que se cumplan las órdenes judiciales en su contra.

Entre los delitos que se le imputan están: concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que estos controles son clave para la seguridad del país y que desde agosto de 2022 han entregado a más de 3.200 personas requeridas por la justicia, más de 300 de ellas con circular de Interpol.