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27 jun 2026 Actualizado 15:07

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Cayó en Rionegro, un hombre que tenía circulares azul y roja de Interpol y era buscado en 196 países

Fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, “Alex Pereira”, uno de los criminales más buscados de Colombia.

Capturado &#039;Alex Pereira&#039;, por autoridades migratorias en Antioquia. Foto: Cortesía Migración Colombia

Capturado 'Alex Pereira', por autoridades migratorias en Antioquia. Foto: Cortesía Migración Colombia

Capturado &#039;Alex Pereira&#039;, por autoridades migratorias en Antioquia. Foto: Cortesía Migración Colombia

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Rionegro, Antioquia

Oficiales de Migración Colombia detuvieron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro a un hombre conocido con el alias de “Alex Pereira”, considerado por parte de las autoridades como uno de los criminales más buscados de Colombia. Incluso, se ofrecía una recompensa de hasta $20 millones, por información que permitiera su ubicación y captura.

Según se pudo conocer, durante el control migratorio, los oficiales descubrieron que tenía nueve órdenes de captura vigentes y circulares azul y roja de Interpol que lo buscaban en 196 países. Además, este sujeto, fue expulsado de Panamá por usar documentos falsos con los que había salido irregularmente de Colombia.

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Una vez verificados todos sus antecedentes en el aeropuerto, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades para que se cumplan las órdenes judiciales en su contra.

Entre los delitos que se le imputan están: concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que estos controles son clave para la seguridad del país y que desde agosto de 2022 han entregado a más de 3.200 personas requeridas por la justicia, más de 300 de ellas con circular de Interpol.

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