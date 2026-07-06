A la cárcel dos presuntos secuestradores de un comerciante engañado con falso negocio en Medellín

Medellín

Dos hombres fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un comerciante de Cali, quien fue engañado con una supuesta negociación de tierras para explotación minera y permaneció retenido durante siete días en un inmueble del barrio La Iguaná, en Medellín.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la víctima viajó a Medellín el pasado 23 de junio para concretar la compra de unos terrenos ubicados en el sur de Bolívar. Sin embargo, al llegar al lugar acordado fue abordado por varios hombres que lo trasladaron en un vehículo de servicio público hasta una vivienda, donde habría sido sometido mediante amenazas con armas de fuego.

Las autoridades establecieron que, además de mantenerlo privado de la libertad, los responsables le habrían robado pertenencias avaluadas en aproximadamente 15 millones de pesos. Mientras tanto, sus familiares recibieron llamadas extorsivas en las que les exigían el pago de 800 millones de pesos para dejarlo en libertad.

Tras siete días de cautiverio, el comerciante fue rescatado durante un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía en un inmueble del barrio La Iguaná. En el procedimiento fueron capturados Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, quienes, según la investigación, serían los encargados de custodiar a la víctima.

Durante el operativo también fueron incautados un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros.

Detalles del proceso judicial

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a los dos capturados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.