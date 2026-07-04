Ejército destruyó un dron y frustró 23 acciones terroristas del ELN en Chocó

Tropas de la Brigada 15, adscritas a la Séptima División del Ejército Nacional, se enfrentaron a integrantes del grupo armado ilegal ELN en el corregimiento de La Italia, municipio de San José del Palmar, Chocó.

Durante la operación militar fue destruido un dron utilizado por el grupo armado.

El Ejército también confirmó que “fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda de este grupo criminal, representadas en 17 banderas y seis pancartas puestas sobre las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira. Asimismo, se restableció la movilidad sobre el eje vial que comunica el municipio de Tadó con la ciudad de Pereira, tras el retiro de un vehículo tipo carro tanque utilizado para obstaculizar el paso con propaganda alusiva al ELN, además de la verificación y remoción de dos cilindros instalados en el lugar”.

Mediante un comunicado, el Ejército detalló que son constantes las violaciones de los derechos humanos por parte del ELN, no solo en este territorio, sino también en el país.

“Estas acciones evidencian la reiterada violación de los derechos humanos y las transgresiones e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de este grupo criminal, que mediante actos de intimidación y afectación a la población civil, atenta contra las tropas del Ejército y genera temor y zozobra en la comunidad de este departamento”, señaló la institución castrense.