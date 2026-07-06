Primera imagen de David Vivas, alias ‘El Faraón’, el capo invisible de Cúcuta

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Hasta hace una semana nadie se había atrevido a decir en voz alta el nombre del Faraón. Se llama David Vivas y es el capo más poderoso de Cúcuta. Fue identificado aquí, por primera vez, con nombre y apellido. La sola mención de David Rolando Vivas causa pánico en Norte de Santander.

Y no es para menos. El Faraón, o el Fantasma como también es llamado, es mencionado en relación con varios asesinatos que han estremecido la frontera con Venezuela.

Entre ellos, el del empresario del carbón César Ramón Flórez Anaya, quien tendría deudas con él. Otro crimen es el del expersonero Fabio Álex Ortega, defensor de derechos humanos, que investigaba actividades de minería ilegal en la zona. También se le atribuye el ataque con fusil a un pequeño automóvil en la puerta del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta. Tres personas murieron en ese atentado: Luis Miguel Osorio, un cuestionado empresario venezolano mencionado en relación con tráfico de cocaína y relojes robados, allí también murió su hijo de 14 años y un hombre que al parecer lo escoltaba.

Un video tomado segundos después del triple homicidio describe el salvajismo del ataque.

La plataforma de investigación Connectas, que reúne a más de 160 periodistas del continente, hizo un gran perfil del Faraón.

Uno de los investigadores para el reportaje fue el periodista Cristian Herrera, asesinado hace un mes exacto, frente a su esposa y a sus dos hijos.

El perfil de Connectas asegura que alias ‘El Faraón’ usa los juegos de azar para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal.

También señala que ha logrado mantener su imagen y su nombre en absoluto secreto, mientras amplía su poder tanto en Colombia como en Venezuela.

En Colombia está detrás de la financiación de poderosos políticos de Norte de Santander. En Venezuela tiene relación con militares de alto rango y con militantes del PSUV, el partido de Chávez, Maduro y de la actual gobernante Delcy Rodríguez.

Connectas dice que la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, mantiene un expediente activo sobre El Faraón quien también está asociado con carteles mexicanos. Según las investigaciones judiciales, una de sus rutas de narcotráfico pasa por República Dominicana.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Reporte, David Vivas, alias El Faraón, reparte su tiempo entre Cúcuta, República Dominicana y una lujosa casa en una población cercana a Bogotá.

Le gusta hacer alarde de poder. Según una fuente de inteligencia, citada por el diario El Tiempo, el Faraón, por ejemplo, hizo que uno de sus hombres le limpiara los zapatos con la lengua frente a un grupo de políticos.

La imagen del capo invisible que hoy revelamos muestra un hombre de mediana edad con algo de sobrepeso. Viste pantaloneta y camiseta blanca de Tommy Hilfiger, correspondiente a la colección 1985, una edición hecha en homenaje al año de nacimiento de la marca. Una gorra de color azul celeste que le cubre parcialmente la cara. Usa unas gafas finas.

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Lleva colgando una cadena dorada de gruesos eslabones y un gran medallón redondo con el emblema de Mercedes-Benz.

En su dedo anular derecho tiene puesto un gran anillo con piedras preciosas y aparentemente una pulsera. En la muñeca izquierda lleva un reloj al parecer extraplano. Por el ángulo no es posible establecer la marca.

Aunque las investigaciones sobre las actividades del Faraón se adelantan en Colombia, Venezuela, México, República Dominicana y Estados Unidos, sus hombres siguen moviéndose con libertad en Cúcuta, actuando de la mano de bandas sicariales como la que mató al periodista Cristian Herrera.

A propósito, la semana pasada informamos y demostramos con registros civiles que el representante a la Cámara electo por Norte de Santander, Luis Ariel Rodríguez, miembro del Partido Liberal, es primo de dos de los presuntos ejecutores del homicidio del reportero Cristian Herrera.

El periodista asesinado investigaba los posibles vínculos entre el político y el capo invisible David Vivas, alias El Faraón.

El congresista y familiar de los presuntos responsables del crimen sigue guardando hoy silencio absoluto sobre el tema.

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