Moisés abrazó a los rescatistas colombianos que salvaron su vida tras terremotos en Venezuela

El menor fue rescatado después de permanecer dos días debajo de los escombros en el sector de La Guaira.

En medio de la devastación en Venezuela por los dos terremotos del pasado 24 de junio en Caracas, se vivió un momento emotivo entre un pequeño sobreviviente y sus rescatistas.

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Entre sonrisas, abrazos y obsequios, Moisés Calzadilla, el niño de 11 años atrapado bajo toneladas de escombros en La Guaira, Venezuela, y su padre, Lázaro Rubio, se reunieron con miembros del USAR COL-1, el equipo élite de Colombia que rescató al menor tras completar dos días debajo de los escombros.

El pequeño Moisés y su padre agradecieron al equipo colombiano por no perder la esperanza y mantener las labores de rescate hasta lograr sacarlo con vida.

Moisés Calzadilla junto a sus rescatistas. Ampliar Moisés Calzadilla junto a sus rescatistas. Cerrar

El equipo de expertos que trabajó durante siete horas, con ayuda de cámaras de búsqueda y manteniendo contacto verbal permanente con el niño enterrado a cuatro metros de profundidad, le obsequió al menor los distintivos que portan en sus uniformes y que los acreditan como uno de los mejores grupos élite en búsqueda y rescate en el mundo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a los rescatistas internacionales de siete países y sus caninos, entre ellos Colombia, con la medalla Héroe de Venezuela y Héroes Caninos de Venezuela por el apoyo humanitario y labores que desarrollaron tras los sismos que impactaron a este país el pasado 24 de junio.

El trabajo del equipo USAR COL-1

El grupo de 63 rescatistas y sus caninos que este domingo 5 de julio regresan a Colombia trabajó más de 192 horas sin descanso en labores de inspección de las zonas devastadas, búsqueda y rescate de personas con vida en la zona de La Guaira, la zona más devastada. También realizaron 35 evaluaciones de posibles sitios y 5 colaboraciones con grupos USAR de otros países.

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El USAR COL-1 fue reclasificado recientemente por la ONU y hace parte de los 59 equipos del mundo con la certificación internacional más alta para rescate urbano.