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06 jul 2026 Actualizado 13:31

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Bitácora de una tragedia: No es el mar el que huele

Tras 10 días del terremoto en Venezuela, Diana Calderón viajó este fin de semana a Venezuela junto con una misión médica.

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En la primera entrega de Bitácora de una tragedia, Diana Calderón relata cómo es llegar a Venezuela en medio de la tragedia, las labores de los médicos que viajan para prestar sus servicios, los rescatistas que insisten en la idea de encontrar personas con vida entre los escombros y el testimonio de los que sobreviven en medio del dolor. Esta es la primera parte de la bitácora de una tragedia desde Venezuela.

Cinco médicos viajaron en la madrugada del sábado hasta Valencia, por cuenta de la imposibilidad de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital y que está ubicado en medio de la zona del desastre. Estos médicos, algunos de nacionalidad venezolana regresan a su país con la esperanza de ayudar a los suyos, mientras que otros buscan la forma de colaborar de cualquier manera posible.

Los rescatistas y familiares no pierden la esperanza de encontrar vida entre la destrucción, los organismos internacionales, fundaciones y oenegés buscan un espacio para ofrecer ayudas. Por ahora La Guajira no huele precisamente a mar y brisa, el olor es otro.

Escuche la bitácora completa:

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